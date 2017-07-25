Откровенная фотосессия в татарстанском храме заинтересовала СК

Следственное управление СК по Татарстану начало проверку по факту проведения фотосессии в заброшенной церкви села Гари Елабужского района. Об этом во вторник, 25 июля, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что челнинский журнал свадебной тематики «Совет да любовь» разместил в своей онлайн-версии снимки с участием 23-летней модели, на которых она позирует в прозрачном платье. Следователи усмотрели в действиях авторов фотосессии признаки оскорбления чувств верующих.

Устанавливаются все обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Редакция журнала на своей странице во «ВКонтакте» подчеркивает, что авторы не имели дурного умысла. «При выборе данного места для съемок здание рассматривалось как заброшенное, но ни в коем случае не как действующий храм», — отмечается в посте. Сотрудники издания принесли извинения тем, кого задели фотографии.

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Как поясняет портал KazanFirst, после размещения снимков в соцсети пользователи начали оставлять под ними гневные комментарии (журнал позже удалил публикацию). «Голой в церкви — абсолютное отсутствие интеллекта и уважения. По сути, за такие публикации надо наказывать. В храм с покрытой головой входить положено. Или не входить», — приводит издание слова челнинки Анастасии Алексеевской. «Печально что наше поколение настолько потеряло разум и духовность», — отозвалась елабужанка Варвара Астафьева. Другой комментатор Юлия Штенникова отметила, что в этой церкви, несмотря на ветхость здания, до сих пор проходят богослужения.

Церковь Илии Пророка в селе Гари была построена примерно в 1897 году (точный год неизвестен). Официальный сайт Елабужского благочиния Казанской епархии РПЦ уведомляет, что храм не действует. Судя по фотографиям, здание находится в полуразрушенном состоянии.