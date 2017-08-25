Южнокорейцы заинтересовались сетью кинотеатров «Каро»

Крупнейшая сеть кинотеатров Южной Кореи CJ CGV заинтересовалась российским рынком. Компания остановила выбор на одной из крупнейших российских киносетей «Каро». CGV ведет due diligence сети и претендует на покупку в ней контролирующей доли. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщает «Коммерсантъ».

Информацию о переговорах подтвердили сразу несколько источников газеты. В частности, топ-менеджер конкурирующей киносети знает, что представители «Каро» встречались с CGV еще в июне. На прошлой неделе на переговоры в Москву прилетели больше 30 человек из южнокорейской компании.

В публикации отмечается, что CGV ведет due diligence (формирование представления об объекте) сети и претендует на приобретение контролирующей доли в ней. Об этом заявил сотрудник одного из фондов, владеющих «Каро». Он утверждает, что акционеры «Каро» — UFG, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и американский бизнесмен Пол Хет — заинтересованы в развитии киносети и не стремятся полностью продавать свои доли.

Сеть «Каро» основана в 1997 году. В настоящее время она управляет почти тремя десятками современных кинотеатров в Москве, Подмосковье, Петербурге, Самаре, Казани, Калининграда, Екатеринбурге и Сургуте. Ежегодно кинотеатры «Каро» посещают около 12 миллионов человек.

