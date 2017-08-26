Меркель отказалась считать неверным решение пустить в ФРГ миллион беженцев

Канцлер Германии Ангела Меркель считает верным свое решение принять в ФРГ сотни тысяч беженцев из стран Ближнего Востока в 2015 году. Об этом она рассказала изданию Welt am Sonntag.

«Все самые важные решения 2015 года я приняла бы вновь», — заявила она и подчеркнула, что Германия, находясь в очень сложной ситуации, приняла беженцев из гуманных побуждений.

Также Меркель признала, что далеко не все согласны с нынешней политикой Германии в отношении беженцев, однако Берлин продолжит убеждать противников этого решения в том, что оно было верным. «Мы не можем просто спрятаться или отгородиться от проблем миграции», — сказала Меркель.

22 августа сообщалось, что сирийские беженцы, живущие в Германии с 2015 года, назвали своего пятого ребенка в честь Ангелы Меркель.

В 2015 году во многих странах ЕС разразился кризис из-за наплыва беженцев. Тогда в Германию въехали около миллиона мигрантов из ближневосточных стран, в 2016-м число беженцев снизилось до 280 тысяч человек.

