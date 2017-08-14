Сирийского парикмахера осудили в Германии за вымогательство денег у исламистов

Суд в Германии вынес обвинительный приговор сирийскому беженцу, который пытался вымогать деньги у боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Об этом сообщает Reuters.

Как установило следствие, 39-летний парикмахер из Дамаска по имени Хасан, сбежавший от войны в Германию, связался с ИГ и пытался выманить у боевиков 180 тысяч евро. Взамен он обещал устроить в стране пребывания несколько терактов.

Деньги парихкмахер так и не получил, однако суд немецкого города Саарбрюкен счел, что он виновен в попытке обмана. Хасана приговорили к двум годам тюремного заключения. Судьи отклонили требования прокуратуры, которая настаивала на более серьезном наказании, утверждая, что обвиняемый замышлял террористический акт.

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В марте в Дюссельдорфе немецкая полиция задержала подозреваемого в совершении военных преступлений в Сирии Абдалфатаха Х.А. Он был активным участником террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), принимал непосредственное участие в массовых расправах и лично казнил 36 пленных солдат сирийской правительственной армии. Позже боевик иммигрировал в Германию и подал прошение на получение убежища.

9 февраля немецкие полицейские провели масштабную спецоперацию, в результате которой были задержаны двое предполагаемых членов террористической группировки «Исламское государство». Облава проводилась по 12 адресам в городе Геттинген (федеральная земля Нижняя Саксония).