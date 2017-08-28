Убийцы фронтмена группы «Ответ Чемберлену» получили 33 года колонии на двоих

Два жителя Липецка получили 16 и 17 лет колонии строгого режима за убийство вокалиста рок-группы «Ответ Чемберлену» Александра Чижикова. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру Брянской области.

Приговор вынесли на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей, в законную силу он еще не вступил.

Подозреваемые 1995 и 1997 годов рождения были задержаны в августе 2016 года.

В качестве мотива убийства установили «ненависть в отношении определенной социальной группы». Расследование велось по части второй статьи 105 УК РФ.

Сотрудники правоохранительных органов определили, что фигуранты уголовного дела принадлежали к неформальному движению «Стрейт Эйдж Хард Лайн», «агрессивно пропагандирующему нетерпимое отношение к лицам, злоупотребляющими спиртными напитками и ведущими асоциальный образ жизни». Было установлено, что молодые люди приняли артиста за бомжа.

Тело 46-летнего Чижикова было обнаружено 28 июля 2016-го на улице Луначарского в Брянске. На трупе насчитали 17 ножевых ранений.