Chanel призвала расширить горизонты при помощи косметики

Французский модный дом Chanel представил новую коллекцию средств для макияжа на осенне-зимний сезон — Travel diary. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 28 августа.

Линейка, по словам представителей марки, представляет собой этюд на тему воспоминаний, переживаний и ассоциаций, которые может вызвать цвет. Новая косметика стала попыткой расширить горизонты.

Фото: пресс-служба Chanel

Чтобы найти вдохновение для новой линейки, международный дизайнер Chanel по цвету и макияжу Лючия Пика, отправилась в путешествие по дорогам Калифорнии. «Я решила создать собственный коллаж — черпать вдохновение во всем, что происходит вокруг», — рассказала она.

В новую коллекцию вошел лак Le vernis horizon line, цвет которого передает оттенок моря в пасмурный день. Еще одна новинка — Palette essentielle куда вошли три продукта: кремовый корректор, хайлайтер и румяна. «Требовалось найти способ обеспечить женщинам ту свежесть образа, которую я сама создаю на фотосессиях», — прокомментировала Пика.

Модный дом Chanel основан во Франции в 1909 году модельером Габриэль (Коко) Шанель. Первый магазин открыт в 1910 году в Париже. В женскую моду Шанель привнесла приталенный жакет, маленькое черное платье, дамскую сумку для ношения на плече.