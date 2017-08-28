В Китае после схода оползня пропали без вести 25 человек

Видео: @Lastkombo / Twitter

В результате схода оползня в городском округе Бицзе китайской провинции Гуйчжоу без вести пропали 25 человек, официально подтверждена гибель двоих местных жителей. Об этом на своей странице в Twitter сообщает «Синьхуа». Момент обрушения горной породы и схода оползня на жилые дома и другие постройки снял один из очевидцев.

7 августа сообщалось, что на юго-западе Китая гигантский оползень сошел на горную дорогу. Его объем составил около 20 тысяч кубометров грунта, который завалил трассу, что привело к остановке движения. Среди водителей и пассажиров находившихся в этот момент на дороге машин возникла паника.