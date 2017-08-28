Вышел тизер сериала «Порох» со звездой «Игры престолов»

В сети появился проморолик исторического сериала «Порох». Видео опубликовано в Twitter телеканала BBC One в понедельник, 28 августа.

Сериал посвящен Пороховому заговору 1605 года — попытке группы английских католиков убить короля Якова I, симпатизировавшего протестантам. В одной из главных ролей снялся Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в фэнтезийной саге «Игра престолов». В проекте «Би-би-си» актер исполнил роль Роберта Кейтсби, лидера английских католиков, планировавшего Пороховой заговор.

В сериале также снялись Том Каллен, Лив Тайлер и Марк Гэтисс. Режиссером выступил Джей Блэйксон («Исчезновение Элис Крид», «5-я волна»). Дата премьеры «Пороха» пока не раскрывается.