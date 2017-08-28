Двух депутатов парламента ЛНР убили в Луганске

Два депутата народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) убиты. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на заместителя генерального прокурора ЛНР. Григория Цевенко.

«В Каменнобродском районе города Луганска в ночь на 27 августа текущего года в частном домостроении произошло резонансное убийство двух лиц, которые являлись депутатами народного совета ЛНР», — отметил представитель надзорного ведомства.

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Следственное управление МВД самопровозглашенной республики возбудило уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». При этом Цевенко отказался предать гласности «данные о потерпевших по уголовному делу и иные обстоятельства совершенного преступления».

В мае министерство госбезопасности ЛНР сообщило о том, что к убийству командира луганской Народной милиции Армена Багиряна с позывным Багги могут быть причастны задержанные в том же месяце украинские диверсанты. Им, по словам контрразведчиков ЛНР, поставили задачу выкрасть ополченца, однако группа с заданием не справилась: вместо того чтобы похитить Багги, убила в октябре 2016-го его и сопровождавших людей.