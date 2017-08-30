73 камбоджийские швеи одновременно упали в обморок

В Камбодже 73 работницы текстильной фабрики Berry одновременно упали в обморок во время работы. Об этом сообщает камбоджийский новостной интернет-портал Fresh News.

Все пострадавшие были доставлены в больницы. Отмечается, что врачи диагностировали у них одинаковые симптомы: тошнота, головокружение, учащенное сердцебиение. Их состояние оценивается как стабильное.

Всего на предприятии в этот момент работали две тысячи человек. После произошедшего власти закрыли фабрику до выяснения причин.

Berry выпускает изделия бренда H&M, отмечает РИА Новости.

В 2011 году на этой же фабрике произошел подобный случай массовой потери сознания. Тогда в обморок упали 200 человек. Причиной произошедшего врачи и представители общественных организаций называли духоту и жару в цехах, не оборудованных вентиляционными системами. Высказывались предположения и о том, что в результате аварии в цехах в воздух попало какое-то химическое вещество. Официально точную причину произошедшего так и не назвали.

В Камбодже находятся десятки предприятий по пошиву одежды по заказу известных брендов. Отмечается, что условия труда на большинстве из этих фабрик остаются чрезвычайно тяжелыми.

