Определена сохраняющая здоровье порция овощей и фруктов

Международный коллектив медиков определил оптимальную ежедневную порцию овощей, фруктов и бобовых, которые необходимо употреблять в пищу человеку для снижения риска появления инсульта, сердечных заболеваний и преждевременной смерти. Соответствующее исследование опубликовано в журнале The Lancet, кратко о нем сообщает The Guardian.

Эксперты полагают, что для поддержания здоровья достаточно в сутки употреблять около 375 граммов овощей, фруктов и бобовых. Данное количество этих продуктов, отмечают ученые, можно разбить на три части, по 125 граммов каждая.

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Подобные оценки авторов основаны на анализе данных, полученных от более 135 тысяч человек из 18 стран мира. Материалы исследования собирались в течение десяти лет с 2003 года. Возраст участников составлял 35-70 лет, наблюдение за каждым из них проводилось не реже раза в три года.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять в пищу не менее 400 граммов овощей, фруктов и бобовых.