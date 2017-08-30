В США власти попросили помощи в поисках беглого зека с татуированным лицом

Власти американского штата Нью-Гэмпшир попросили у населения помощи в поисках сбежавшего заключенного с полностью татуированным лицом, головой, шеей, грудью и руками. Об этом в среду, 30 августа, сообщает ABC News.

42-летний Эрик Юдкинс (Eric Judkins) содержался в так называемом halfway house в Манчестере — место, где преступники живут некоторое время до окончания их тюремного срока (условия в разных учреждениях могут отличаться, в некоторых заключенным разрешается покидать территорию). По имеющейся информации, Юдкинс не вернулся в место лишения свободы вечером в понедельник, 28 августа.

Власти призвали беглеца «принять правильное решение и сдаться», а его родственникам и друзьям посоветовали не укрывать Юдкинса, поскольку это будет считаться преступлением, отмечает CBS Boston.

Юдкинса власти описывают как белого мужчину ростом 1,77 метра. У него все лицо расписано татуировками. В частности, над верхней губой имеется надпись BootBoy (на сленге означает «скинхед»), а на подбородке — цифры 1488 (цифровое обозначение нацистского приветствия).

В 1999 году он был приговорен к 17-ти с половиной годам тюремного заключения за ограбление банка. После этого Юдкинс попал в манчестерский halfway house за нападение на другого заключенного во время пребывания в федеральной тюрьме, отмечает Daily Mail. За это преступление его приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы.