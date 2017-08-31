Вкладчики «Югры» пожаловались в Генпрокуратуру на ЦБ

Инициативная группа вкладчиков банка «Югра» подала коллективное заявление в Генеральную прокуратуру. В заявлении на имя Генпрокурора Юрия Чайки сказано, что клиенты финансовой организации просят провести проверку действий ЦБ и представителей временной администрации в «Югре».

«Центробанк стремительно и безосновательно ввел в "Югру" временную администрацию. Ни многочисленные проверки прокуратуры, ни отчетные документы, предоставленные собственниками и бывшим руководством банка, не подтвердили предъявленные ЦБ обвинения. В результате тысячи вкладчиков остались буквально без средств к существованию. Мы живем в правовом государстве и настаиваем на тщательной проверке действий Банка России», — отметил лидер движения вкладчиков «Югры» Николай Николаев.

Ранее, 24 августа, свыше 300 вкладчиков банков, у которых ЦБ отозвал лицензии, провели митинг в Тюмени. Пострадавшие вкладчики уверены, что они стали заложниками «непрозрачных и неподконтрольных» решений Банка России. Ожидается, что аналогичная акция состоится 31 августа в Краснодаре.

ЦБ 28 июля отозвал лицензию у банка «Югра», в который 10 июля была введена временная администрация. 19 июля Генеральная прокуратура вынесла протест в связи с введением временной администрации и предложила приостановить выплаты вкладчикам банка. ЦБ принял решение начать выплаты в запланированные сроки — 20 июля.

