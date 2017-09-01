На аукционе в Британии продали конфискованные самолет, яхту и шампанское

В британском Белфасте (столица Северной Ирландии) состоялся правительственный аукцион по продаже конфискованного полицией имущества класса люкс. Об этом сообщает BBC News.

Все выставленное на торги было изъято во время следственных действий правоохранительными органами двух стран — Республики Ирландия и Соединенного Королевства. Условия аукциона не предусматривали минимальных ставок.

Среди прочего, за 20,5 тысячи фунтов стерлингов (1,5 миллиона рублей) был продан одномоторный самолет Cessna 172RG. Автомобиль Porsche Cayenne ушел с молотка за 25 тысяч фунтов (1,8 миллиона рублей), 16-метровая яхта Delfino — за 122 тысячи фунтов (9,1 миллиона рублей), внедорожник Hummer H2 — за 12,2 тысячи фунтов (917,1 тысячи рублей).

Также на торгах продали 50 пар дизайнерских часов, картину кисти художника из Бристоля Энтони Амоса и шампанское Louis Roederer Cristal 1993 года.

По словам организаторов аукциона Wilsons Auctions, 99 процентов лотов были конфискованы полицией, а некоторые из них имеют криминальное происхождение. Отмечается, что часто выручка подобных торгов идет на выплаты жертвам преступлений либо отправляется в казначейство.