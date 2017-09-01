На Пхукете поймали плававшего у пляжей трехметрового крокодила

У побережья таиландского острова Пхукет был пойман крокодил, плававший рядом с местными пляжами. Об этом в пятницу, 1 сентября, пишет издание Phuket News.

Рептилию удалось выловить лишь со второй попытки. В первый раз животное сумело вырваться из сетей, которые раскинули сотрудники местного департамента рыболовства. В итоге специалисты поймали крокодила около 03:30 по местному времени 1 сентября (23:30 мск 31 августа). Для этого им пришлось использовать пять сетей.

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Как уточняет газета Bangkok Post, в операции участвовали 15 человек — служащие департамента и местные рыбаки. Вес пойманного самца составил более 200 килограммов, длина тела — порядка трех метров.

Пока непонятно, является ли пойманный крокодил морским или пресноводным, это должны определить эксперты. Представитель департамента заявил, что хищник оказался не особенно агрессивным. Животное отправили в научно-исследовательский центр прибрежного рыболовства Пхукета.

25 августа крокодила, плававшего у побережья Пхукета, снял на видео с помощью беспилотника австралийский турист. Несколько дней спустя он выложил ролик в соцсетях, после чего на запись обратили внимание местные власти.

В июле 2016 года стало известно, что в восточной провинции Таиланда Чонбури закрыли крокодиловую ферму из-за обнаруженного там экстремального аттракциона для отдыхающих. Оказалось, что путешественникам позволяли плавать в пруду с хищниками и кормить их мясом.