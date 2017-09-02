Россия выполнит график поставок нефти Белоруссии в 2017 году

Москва выполнит график поставок нефти Минску. Всего в нынешнем году Россия планирует экспортировать в Белоруссию 24 миллиона тонн сырья. Об этом в субботу, 2 сентября, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, сообщает ТАСС.

«Будет поставлено 24 миллиона [тонн нефти]. Но как их будет использовать белорусская сторона — это их дело. (...) Ну, небольшие отклонения [от расписания] всегда могут быть, но они не будут существенными. В балансе 24 миллиона, и мы строим все графики, чтобы получить около 24 миллионов тонн», — сказал Дворкович.

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По данным ЦДУ ТЭК, поставки российской нефти в январе-августе нынешнего года в Белоруссию упали в годовом выражении на 13 процентов, до 12,1 миллиона тонн.

В августе министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Россия может поставить в Белоруссию меньше заявленных 24 миллионов тонн нефти в нынешнем году.

В апреле 2017 года Россия и Белоруссия договорились об урегулировании разногласий в нефтегазовой сфере. Они возникли в 2016 году. Россия планировала экспортировать в 2016-2024 годах в Белоруссию 24 миллиона тонн ежегодно, однако график на третий квартал 2016-го был сокращен на 2,25 миллиона тонн. В Минэнерго это объяснили неполной оплатой газа и недопоставками нефтепродуктов со стороны Минска.