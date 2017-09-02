Колумбийские партизаны сообщили о гибели россиянина при попытке к бегству

Гражданин России и Армении Арсен Восканян, который на протяжении шести месяцев удерживался колумбийской левой партизанской группировкой «Армия национального освобождения», был убит в апреле, заявил в интервью Reuters ее командир Йерсон.

По его словам, Восканян был застрелен, когда схватил гранату, пытаясь бежать. «Взорвалась граната. Несколько наших парней были ранены, группа из пяти парней. Он бежал, его застрелили. Будет обсуждаться вопрос о его теле», — сказал Йерсон, добавив, что инцидент произошел в месте дислокации его подразделения.

Он также заявил, что выкуп за похищенных необходим группировке для того, чтобы снабжать своих бойцов и что мир с правительством будет невозможным без государственного финансирования, чтобы кормить и одевать повстанцев.

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Как отмечает агентство, Йерсон не представил никаких доказательств, подтверждающих его утверждения. Вместе с тем, факт убийства Восканяна подтвердил еще один источник.

АНО захватила Восканяна в ноябре. Группировка утверждала, что он собирал находящихся под угрозой исчезновения ядовитых лягушек в джунглях на северо-западе страны, в департаменте Чоко, и обвинила его в том, что он хочет контрабандой вывезти образцы дикой природы за границу.

Правительство Колумбии заявило, что ничего не знает об утверждении АНО, и последнее, о чем сообщалось по этому вопросу, было заявление этой группировки, в котором говорилось, что Восканян сбежал. Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что ответственность за смерть заложника лежит на повстанцах.

В настоящее время ELN является единственной крупной повстанческой группировкой, действующей в стране. Ранее крупнейшая организация повстанцев, Революционные вооруженные силы Колумбии, со второй попытки достигла соглашения с властями страны о разоружении и возвращении к мирной жизни.