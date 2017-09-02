Украинская миграционная служба отпустила брата Саакашвили

Давид Саакашвили, брат бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, закончил общение с миграционной службой Украины. Об этом в субботу, 2 сентября, сообщает «Интерфакс».

Адвокат Павел Богомазов заявил: «Они пытались составить какие-то документы относительно него. Какие это документы, мы, к сожалению, до сих пор не знаем. И они ему тоже нормально ничего не объяснили. На руки документов никаких не дали».

В партии «Движение новых сил» («Рух нових сил», РНС), основанной Михаилом Саакашивли, случившееся объяснили давлением на родных опального политика. «РНС расценивает факт безосновательного задержания брата [Саакашвили] репрессиями против родных и близких политических оппонентов режима Петра Порошенко», — говорится в заявлении пресс-службы, опубликованном на странице движения в Facebook.

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Ранее 2 сентября стало известно о задержании Давида Саакашвили украинской полицией. Сообщалось, что он нарушил правила пребывания в стране и будет депортирован. В апреле власти Украины лишили мужчину вида на жительство.

Михаил Саакашвили был лишен гражданства Украины 26 июля. Это объяснили неверными данными в анкете (политик умолчал о возбужденном против него в Грузии уголовном деле). Бывший губернатор в тот момент находился за границей. Пограничники заявили, что не пустят его обратно в страну, а при попытке вернуться изымут паспорт.

Саакашвили был главой Одесской области с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию. С 2004 по 2013 год он занимал пост президента Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате. На родине Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск.