Брата Саакашвили лишили права ПМЖ на Украине

Брата бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, Давида, лишили права постоянного проживания на Украине. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«Я вчера узнал, что на основании письма СБУ отменили постоянный вид на жительство моему брату Давиду Саакашвили, и он обязан покинуть Украину», — говорится в записи.

«Очень низко!» — так охарактеризовал подобные действия бывший президент Грузии. «Бизнесменов, которые нас поддерживают, закрывают, а олигархов никто не трогает», — посетовал он. «Ничего, прорвемся! Все это еще раз доказывает, что мы на правильном пути», — резюмирует Михаил Саакашвили.

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Пост главы администрации Одесской области он занимал с мая 2015-го по ноябрь 2016-го, когда объявил об уходе в отставку, объяснив решение тем, что сложно исправить ситуацию в одном регионе, когда во всей стране продолжают господствовать коррупционеры. В феврале 2017 года Михаил Саакашвили зарегистрировал свою партию.