Украинская полиция начала готовить депортацию брата Саакашвили

Брат бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили задержан на Украине, готовится его депортация. Об этом председатель Социалистической партии республики Илья Кива сообщил 112.ua.

По словам Кивы, Давид Саакашвили нарушил режим пребывания в стране.

«Интерфакс» отмечает, что эта информация официально не подтверждена, однако Михаил Саакашвили написал о задержании родственника на своей странице в Facebook. «Сегодня на рассвете восемь представителей МВД Авакова задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве, и увезли в неизвестном направлении», — говорится в его посте.

Согласно информации из открытых источников, Давид Саакашвили приходится Михаилу единокровным братом по отцу, матери у них разные.

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31 августа Михаил Саакашвили заявил о намерении вернуться на Украину 10 сентября. По его словам, он намерен въехать со стороны Польши через пункт пропуска «Краковец».

26 июля Саакашвили был лишен гражданства Украины. Руководство страны объяснило это ложными данными в анкете (политик умолчал о возбужденном против него в Грузии уголовном деле). В этот момент бывший губернатор находился за границей. Пограничники заявили, что не пустят его обратно в страну и изымут паспорт при попытке вернуться.

Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию. С 2004 по 2013 год он занимал пост президента Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате. На родине Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск.