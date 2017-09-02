Вывезенные из Ирака россиянки с детьми доставлены в Москву

Женщины с детьми, которых накануне вывезли из Ирака в Грозный, доставлены в Москву. Самолет с ними приземлился в субботу, 2 сентября, в аэропорту Внуково. Об этом сообщается на сайте уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

Из публикации следует, что в столицу в сопровождении детского омбудсмена Анны Кузнецовой прибыли две гражданки России с двумя детьми (это уроженки Нижневартовска и Твери), а также гражданка Казахстана с тремя детьми.

По словам Кузнецовой, заботу о судьбе российских детей берет на себя аппарат уполномоченного по правам ребенка. Так, девочка из Нижневартовска пройдет лечение в одной из столичных клиник, а мальчик из Твери будет обследован в реабилитационном центре. Затем будет решаться вопрос об оформлении недостающих документов и их выезде в родные регионы. Граждан Казахстана по прилете в Москву встретили представители посольства республики.

1 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозный из Ирака были доставлены 12 человек — четыре женщины и восемь детей. В их числе были жительница Чечни с тремя сыновьями, уроженки Твери и Тюмени с двумя мальчиками, а также гражданка Казахстана с тремя детьми.

В этот же день Кузнецова анонсировала создание единой базы данных российских детей, вывезенных на Ближний Восток родителями, решившими примкнуть к террористическим группировкам, включая «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). «В настоящее время в базе данных аппарата уполномоченного находятся 350 имен детей, и она постоянно пополняется», — сказала она.