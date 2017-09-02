Кузнецова объявила о создании базы данных вывезенных боевиками ИГ детей из РФ

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова анонсировала создание единой базы данных российских детей, вывезенных в горячие точки стран Ближнего Востока родителями, решившими примкнуть к террористам. Об этом в субботу, 2 сентября, сообщает ТАСС.

С таким заявлением Кузнецова выступила в аэропорту Грозного, где накануне приземлился самолет из Ирака, на борту которого находились 12 граждан России и Казахстана.

«В настоящее время в базе данных аппарата уполномоченного находятся 350 имен детей, и она постоянно пополняется», — сказала она.

Ранее в пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Instagram объявил о возвращении в Россию 12 человек — четырех женщин и восьми детей. «Среди них одна жительница Чечни с тремя маленькими сыновьями, жительница Твери с сыном, девушка из Тюмени с сыном. Также на борту находятся гражданка Казахстана с тремя детьми и другие», — указал Кадыров.