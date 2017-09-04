Австралиец прошел 100 километров в поисках помощи после столкновения с верблюдом

Жителю Австралии пришлось пройти около 100 километров в поисках помощи после того, как он попал в аварию в малонаселенном районе. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает BBC News со ссылкой на местные власти.

21-летний Томас Мейсон (Thomas Mason) возвращался с работы в город Алис-Спрингс из резервации австралийских аборигенов 30 августа. Молодой человек ехал по трассе на границе Южной Австралии и Северной территории, когда на пути ему встретилось стадо диких верблюдов. Он попытался объехать парнокопытных, однако ему это не удалось, и водитель сбил одно животное, а его машина перевернулась.

В результате Мейсон оказался один примерно в 150 километрах от ближайшего города. Австралийцу пришлось идти пешком около двух дней, пока поисковая группа не обнаружила его в 37 километрах от города Юлара. Это произошло вечером 1 сентября после того, как его родители забили тревогу. При этом, как пояснили в полиции, молодой человек был обезвожен, но в целом находился в «на удивление прекрасном расположении духа».

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Как рассказал австралиец изданию 9News, с собой у него была только одежда и фонарик, а сотовая связь в этом районе не ловила. В пути молодому человеку повезло найти бак и бутылку с водой, а когда эти запасы подошли к концу, ему пришлось пить собственную мочу, чтобы выжить.

«Три или четыре раза мне казалось, что я готов остановиться и сдаться окончательно, — рассказал Мейсон. — Не могу себе представить, что было бы, если бы мне пришлось провести там еще одну ночь, если бы они не пришли и не спасли меня».

В марте студентка из Техаса Эмбер Катанна Ванхек 119 часов не могла найти выход из пустыни из-за ошибки в картах Google. Она прошла пешком более 17 километров и дозвонилась в экстренные службы. В результате ее подобрали спасатели на вертолете.