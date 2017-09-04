Саудовская Аравия показала огромные масштабы хаджа 2017 года

На хадж — паломничество к мусульманским святым местам — в 2017 году в Мекку приехали 2,35 миллиона паломников. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства культуры и информации Саудовской Аравии, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Более полутора миллионов человек при этом приехали из других стран, в том числе 23,5 тысячи паломников прибыли из России. В Мекке и ее окрестностях находилось 15 медицинских центров, в которых работало более 30 тысяч квалифицированных сотрудниов. В ходе хаджа врачи провели более 2,6 тысяч бесплатных хирургических процедур, и почти 60 тысяч паломников получили медицинскую помощь.

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В 2017 году хадж прошел без значительных проишествий, однако так было не всегда — двумя годами ранее из-за масштабной давки погибли более 700 человек, свыше 800 получили травмы. Согласно исламским канонам, умершие и погибшие во время хаджа — праведники, которые обязательно попадут в рай. Их хоронят по законам шариата на территории Саудовской Аравии.

Хадж, или паломничество в Мекку — один из пяти столпов ислама. Хадж длится пять дней: за это время нужно успеть семь раз обойти вокруг Каабы, отстоять положенное время в долине Арафат и семь раз пробежать от холма Сафа к холму Марва и обратно, бросить семь камней в столб, символизирующий шайтана. Вся последовательность хаджа строго расписана, и если не совершить основные ритуалы — паломничество будет считаться недействительным. Совершивший паломничество получает почетный титул «хаджи». В 2017 году он прошел с 30 августа по 4 сентября.