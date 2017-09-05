Британские инженеры добавили интеллекта рулевому колесу

Британская компания Jaguar Land Rover разработала Sayer — первый автомобильный руль с искусственным интеллектом на базе голосовой активации. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба марки.

Новинка будет представлена публике на Фестивале технологий Jaguar Land Rover, который пройдет с 8 по 10 сентября 2017 года в Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина. Sayer разработан в рамках концепции, предусматривающей полную интеграцию рулевого колеса в общую информационную сеть, и предназначен для автономных электромобилей ближайшего будущего. Технические подробности новинки не разглашаются.

Инновационный прибор управления получил название в честь дизайнера Малкольма Сайера (Malcolm Sayer), который работал с Jaguar с 1951 по 1970 год.

Ранее в этом году инженеры компании изготовили штурвал с подрулевыми переключателями для гоночной лодки английского яхтсмена сэра Бена Эйнсли.

Jaguar Land Rover — британская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на люксовых автомобилях. Штаб-квартира находится в пригороде Ковентри графства Уэст-Мидлендс. С 2008 года принадлежит индийской Tata Motors.