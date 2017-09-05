Китайские мамаши из-за парковки надавали друг другу тумаков на школьной линейке

В китайском городе Юньфу (провинция Гуандун) две матери подрались из-за парковки в первый учебный день своих детей. Видео с места событий публикует Daily Mail.

На ролике видно, как дочь одной из женщин тщетно пытается разнять разгневанных женщин. Второй ребенок предпочел не влезать в разборки взрослых и разрыдался. Женщины били друг друга ногами и выдергивали друг другу волосы.

Разнять дерущихся мам смогла третья женщина. Как отмечает издание, потасовка произошла из-за того, что одна из китаянок заблокировала своей машиной доступ к автомобилю другой.