Туристам предложили секретный All Inclusive-круиз за 360 тысяч рублей

Британская компания Saga организует так называемый секретный круиз (Secret Cruise). Туристы, которые отправятся в это путешествие, ничего не будут знать о его маршруте, говорится на сайте фирмы.

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Известно, что продолжительность плавания составит 21 день. Отдыхающим оно обойдется в 4784 фунта (около 360 тысяч рублей). Круиз предполагает формат All Inclusive: в его стоимость включено питание, напитки, круглосуточное обслуживание кают, коктейльная вечеринка и другие развлечения, а также экскурсии в каждом порту, в котором остановится лайнер.

Как пишет газета Mirror, путешествие намечено на ноябрь 2018 года. Лайнер Saga Sapphire стартует из города Саутгемптон на южном побережье Великобритании. Водное судно может принять до 720 пассажиров. На его борту находятся спортзал, спа-центр, площадка для гольфа, библиотека, бассейн и четыре ресторана.

В апреле текущего года стало известно, что на Украине заработал туристический сервис, который начал предлагать поездки-сюрпризы по стране. Сообщалось, что клиенты Secret Ticket узнают о том, куда они поедут отдыхать, лишь за день до отправления.

