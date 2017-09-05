Развеян главный миф о бритье волос

Молекулярный биолог Курт Стенн из отделения дерматологии Пенсильванского университета (США) развеял популярный миф, согласно которому после бритья волосы становятся сильнее или толще. Видео с мнением эксперта записал Business Insider.

«Это не доказано», — сказал ученый о популярной точке зрения. Стенн также назвал причину того, почему многие люди верят в то, что после бритья волосы становятся толще.

«На самом деле нижняя часть сбритого волоса уже толще (верхней части — прим. «Ленты.ру»)», — отметил биолог. Стенн заметил, что если бы после бритья волосы действительно становились толще, то не было бы проблемы облысения.