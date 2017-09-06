Найдено неожиданное свойство популярной спортивной добавки

Американские ученые обнаружили неожиданное свойство левокартинина, популярной в спорте пищевой добавки. Исследование опубликовано в журнале Cell Metabolism, сообщает Университет Юты (США).

Природное соединение восстанавливает способность организма, находящегося в преклонном возрасте, к переносимости холода, которая наблюдалась в юности.

Ученые обнаружили, что при холоде у молодых мышей, в отличие от старых, повышается уровень ацилкарнитинов в крови, в результате чего первые хорошо справлялись с экстремальными условиями. С другой стороны, введение левокартинина пожилым особям позволяло последним также лучше переносить холод.

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«Мы обнаружили хорошо контролируемый процесс мобилизации энергии в тканях, которые в ней нуждаются», — прокомментировал исследование соавтор биохимик Клаудио Вильянуэва из Университета Юты.

Эксперты полагают, что результаты исследования применимы и к людям. Кроме того, работа ученых позволит добиться прогресса в предупреждении и лечении ожирения.

Левокартитин, природное соединение, родственное витаминам группы В, синтезируется в организме и участвует в жировом обмене. Соединение популярно в спортивном питании, его эффективность не доказана медицинскими исследованиями.