Ростуризм расстроили слишком дешевые путевки

Глава Ростуризма Олег Сафонов не исключил, что его ведомство будет подавать жалобы на занимающихся демпингом туроператоров. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает ТАСС.

«Получив эту информацию (о демпинге — прим. «Ленты.ру»), я думаю, что мы сумеем и проводить беседы с туроператорами, и, может быть, передавать эту информацию в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор», — заявил чиновник.

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Демпингом называется продажа товаров и услуг (в данном случае — путевок) по ценам существенно ниже рыночных или даже дешевле, чем себестоимость продукта. Такая практика может привести к банкротству туроператора, в результате чего пострадают его клиенты.

Ранее в Ростуризме говорили, что демпинг стал причиной финансового краха компании Ted Travel. Из-за проблем у фирмы из отелей в турецкой провинции Анталья выселили десятки клиентов туроператора.

При этом представители Ted Travel прекращение деятельности объясняли падением спроса на свои услуги на фоне ситуации с вирусом Коксаки в Турции.

