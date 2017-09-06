Российские ученые опубликовали книгу о кочевом образовании на Ямале

Выпущена книга о кочевом образовании в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной администрации в среду, 6 сентября.

Над изданием работали российские ученые, в том числе специалисты Центра арктических и сибирских исследований Социологического института РАН.

В иллюстрированном сборнике обобщен опыт работы педагогов с дошкольниками в тундре.

В рамках проекта «Кочевая школа», действующего в ЯНАО последние шесть лет в кочевьях появилось 22 образовательных организаций: 17 — детсадов и пять школ, в которых учатся 200 детей. Педагоги или постоянно живут с оленеводами или приезжают к ученикам несколько раз в неделю.

До этого детей оленеводов в возрасте семи лет забирали в школы-интернаты, разлучая на девять месяцев с родителями.

26 июня сообщалось, что в Надымском районе ЯНАО открылись еще две кочевые группы для детей тундровиков. Занимаются с ними по специальной программе, в игровой форме. Ямал стал пилотным объектом для внедрения такой методики дошкольного образования.