Глава Подмосковья наградил трех женщин знаком «Материнская слава»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил жительниц Ступина, Фрязина и Домодедова знаком «Материнская слава» за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций. Об этом сообщает «Риамо» в четверг, 7 сентября.

Награду получили Светлана Андреева, Елизавета Рудина и Наталья Тулупова. Женщинам также выплатят по 100 тысяч рублей.

Ранее в четверг стало известно, что около 200 жителей Подмосковья, относящихся к категории льготников, смогли приобрести жилье на выделенные из бюджета субсидии с начала года.

7 августа сообщалось, что перед началом учебного года жители Московской области получат ежемесячные пособия на детей в двойном объеме. Размер пособия зависит от возраста ребенка. Так, самая крупная выплата предусмотрена для детей от полутора до трех лет.

Знаком «Материнская слава» награждаются женщины, родившие (усыновившие/удочерившие) и достойно воспитывающие пять и более несовершеннолетних детей. Они также должны проживать на территории региона не менее пяти лет, уточняет издание.

