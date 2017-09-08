В Испании обеспокоились резким ростом турпотока на «Драконий камень»

Власти города Бермео в испанской Стране Басков обеспокоились резким притоком туристов на расположенный в регионе остров, на котором снимали «Игру престолов». Об этом пишет газета El País.

На острове Гастелугаче на севере Испании создавалась часть сцен для «Драконьего камня» — первого эпизода седьмого сезона фэнтезийного ТВ-шоу. Премьера этой серии состоялась 16 июля текущего года.

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Известно, что за второй летний месяц на Гастелугаче побывали порядка 75 тысяч туристов (примерно 2,5 тысячи человек в день). Точных данных о числе гостей острова за 2016 год нет, однако ранее его посещало небольшое количество христианских паломников. Их привлекала небольшая часовня, возведенная на Гастелугаче в честь Иоанна Крестителя.

Летом 2017 года в туристические офисы Испании поступило более 28 тысяч запросов от отдыхающих, связанных с этим островом. Это почти на 22 процента больше, нежели в июне-августе 2016-го.

Гастелугаче соединен с материком мостом, который на острове переходит в извилистую лестницу из 241 ступени. Лестница ведет к упомянутой часовне. Считается, что если позвонить в колокол в этом сооружении три раза и загадать желание, то оно сбудется.

Управление охраны окружающей среды в Бермео рассматривает вариант с ограничением потока посетителей на остров, так как туристы могут нанести ущерб достопримечательности. Чиновники также задумались о том, чтобы ввести плату за посещение часовни.

Гастелугаче в «Игре престолов» изображал остров Драконий камень с расположенным на нем одноименным замком.

Ранее стало известно, что первый эпизод седьмого сезона этого сериала посмотрели рекордно большое число зрителей — 16,1 миллиона человек.

«Игра престолов» выходит на американском канале HBO с 2011 года. Ее литературной основой стал цикл книг «Песнь льда и пламени» писателя Джорджа Мартина. Седьмой сезон является предпоследним в сериале.