В Мытищах пройдет фестиваль «Подмосковье — территория дружбы»

В Мытищах 15-16 сентября состоится второй областной фестиваль национальных культур «Подмосковье — территория дружбы». Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает сайт правительства Московской области.

В первый день мероприятия, 15 сентября, в Мытищинской картинной галерее пройдет практическая конференция «Государственная национальная политика: новые вызовы, актуальные проблемы, лучшие практики». 16 сентября в городском парке культуры и отдыха будет развернута выставка-ярмарка. На центральной площадке состоится концерт и дефиле национальных костюмов.

Кроме того, в программе значатся показательные мастер-классы по изготовлению национальных блюд и их дегустация, проведение спортивных соревнований и национальных игр. Наряду с делегациями из муниципальных образований Московской области, в фестивале примут участие представители Москвы, Рязанской и Брянской областей, уточняется в сообщении.

Фестиваль проводится по решению Консультативного совета по делам национальностей. С предложением о его организации в 2015 году выступили национальные общественные организации. В прошлом году фестиваль состоялся в Химках.