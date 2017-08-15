Жителям Подмосковья в «Подворье» устроят самоварные поляны

Фестиваль «Подворье» соберет представителей фермерских хозяйств и ремесленников в Рузском городском округе Московской области 9 сентября. Об этом сообщается на сайте правительства региона во вторник, 15 августа.

Мероприятие пройдет на подворье Новоспасского монастыря в селе Сумароково в третий раз, отмечается в сообщении.

«Для посетителей будут устроены самоварные поляны с русским иван-чаем, контактный зоопарк, катание на лошадях, собачьих упряжках и даже на оленях», — рассказал глава Рузского округа Максим Тарханов.

На ярмарке можно будет приобрести продукцию монастырских подворий, фермеров и сыроделов, а также освоить принципы ландшафтного дизайна.

5 августа в Орехово-Зуевском районе Московской области состоялся летний фестиваль «Вар-варенье». Его посетили более трех тысяч гостей.