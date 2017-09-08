Минобороны оценило ущерб от взрыва на Солнце

Мощнейшая геомагнитная буря, возникшая из-за вспышки на Солнце, не оказала существенного влияния на работоспособность боевых систем Ракетных войск стратегического назначения России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.

По словам представителей ведомства, системы позволяют исключить воздействие внешних источников на боеготовность войск. «Проводные, радио- и спутниковые каналы связи обладают необходимой живучестью и помехозащищенностью», — говорится в заявлении Минобороны. На российскую орбитальную группировку и наземные системы управления аппаратами Космических войск также никакого влияния оказано не было.

«Дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления выполняют сеансы связи и управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки в штатном режиме», — добавили в ведомстве.

Произошедшая 6 сентября солнечная вспышка принадлежит к классу X. Ей был присвоен балл 9,3, что делает ее одной из пяти мощнейших взрывов на Солнце за всю историю наблюдений. Ударная волна от первой вспышки достигла Земли намного раньше ожидаемого срока – уже в полночь 8 сентября.