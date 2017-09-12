Украинские преподаватели предложили дать своему вузу имя Бандеры

Несколько преподавателей украинского Национального университета «Львовская политехника» предложили дать вузу имя Степана Бандеры. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

С инициативой выступили на кафедре истории, музееведения и культурного наследия. Они полагают, что Бандера был «наиболее выдающимся украинским историческим деятелем из всех, что находились в стенах университета (в 1928-1934 годах Бандера учился на агрономическом отделении университета — прим. "Ленты.ру")».Также они указывают, что Бандера является «символом украинской нации, национальным героем, образцом мужества и победы в борьбе за независимое украинское государство».

«Немаловажный аргумент в пользу предоставления "Львовской политехнике" имени Степана Бандеры состоит в том, что это способствовало бы утверждению идеалов свободы и самоотверженной борьбы за нее в украинском обществе. Это чрезвычайно актуально сегодня, когда на востоке страны продолжается война с московским агрессором», — пишут инициаторы идеи.

«Наконец, предоставление "Политехнике" имени Бандеры способствовало бы мощному национально-патриотическому воспитанию не только студентов нашего университета, но и молодежи всей Украины, что очень нужно для победы над врагом и построения успешной Украины», — полагают они.

Национальный университет «Львовская политехника» является старейшим техническим учебным заведением Украины, вуз был основан в 1816 году. С 1991 года улица, на которой располагается его главный корпус, носит имя Степана Бандеры.

Степан Бандера был теоретиком украинского национализма, организатором ряда терактов, в годы Второй мировой войны тесно сотрудничал с нацистской Германией, возглавлял запрещенную в России экстремистскую Организацию украинских националистов (ОУН). В 1943 году боевики организации по приказу своего руководства совершали убийства этнических поляков. По различным оценкам, жертвами Волынской резни стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек.

