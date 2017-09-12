Раскрыта главная причина смертельной опасности курения

Американские ученые объяснили, каким образом курение провоцирует развитие у человека рака легкого. Исследование опубликовано в Cancer Cell, сообщает Университет Джонса Хопкинса (США).

Эксперты обнаружили, что сигаретный дым вызывает в клетках, формирующих дыхательные пути, эпигенетические изменения. Последние, в свою очередь, способствуют появлению ранних форм рака легкого.

«Курение создает основу для эпигенетических изменений, которые, согласно нашей гипотезе, увеличивают риск развития рака легкого, поэтому, если вы не курите, вероятность заболевания крайне низка», — отметил соавтор Стивен Байлин.

Эксперименты на модельном образце тканей показали, что в течение десяти дней после воздействия сигаретного дыма на клетки легких запускаются аномальные процессы (повреждение ДНК). Накопление эпигенетических изменений становится критическим через 10-15 месяцев (эквивалентно курению в течение 20-30 лет).

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В частности, наличие специфических мутаций в протоонкогене KRAS вместе с эпигенетическими изменениями провоцировало развитие рака, тогда как наличие только мутаций не приводило к появлению раковых клеток.

Проведенное исследование не только позволяет оценить период времени, в течение которого велика вероятность появления первых раковых клеток, отмечают ученые, но и позволяет сделать вывод о том, что своевременное прекращение курения позволяет существенно снизить риск развития заболевания.