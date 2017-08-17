Найден эффективный способ раннего обнаружения рака

Американские ученые нашли эффективный метод ранней диагностики рака. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine, кратко о нем сообщает The Telegraph.

Метод предполагает забор крови и позволяет по небольшой доле ДНК, связанной с опухолью, отследить начало развития злокачественного новообразования толстого кишечника, рака молочной железы, легкого и яичника.

Диагностика основана на сортировке мутаций в ДНК, вызванных онкологическими факторами, от иных генетических изменений. «Мы пытаемся найти иглу в стоге сена, поэтому, когда мы выявляем изменение ДНК, мы хотим убедиться, что это то, что мы имеем в виду», — говорит соавтор исследования Виктор Велкулеску.

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Новую технологию ученые опробовали на 138 больных с ранними стадиями рака, диагностирование которого на данном этапе затруднено. Онкологические заболевания новым методом определились у 86 пациентов. Также специалисты проверили 44 здоровых человека, результаты тестов на рак у них были отрицательными.

В дальнейшем ученые планируют провести испытания тестовой системы на большем числе пациентов, а также уделить особое внимание диагностике состояния здоровья людей с высоким риском возникновения онкологических заболеваний, в частности, курильщиков.