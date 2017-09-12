ООН призвала Киев расследовать деятельность сайта «Миротворец»

Управление верховного комиссара ООН по правам человека обратилось к властям Украины с призывом провести расследование в отношении сайта «Миротворец». Об этом говорится в докладе о ситуации с правами человека на Украине.

«Национальная полиция открыла уголовное производство против веб-сайта "Миротворец", который с августа 2014 года публиковал персональные данные тысяч людей, в том числе медиаспециалистов и активистов НПО, называя их сторонниками вооруженных групп и "терроризма"», — отмечается в документе.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека также «настоятельно призывает органы власти провести эффективное расследование и принять меры для удаления персональных данных с сайта».

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В июле полиция Киева возбудила уголовное дело против сайта «Миротворец» из-за публикации личных данных журналистов. Следствие посчитало, что размещение на ресурсе личных данных работников СМИ, которые были аккредитованы в самопровозглашенных республиках Донбасса, подпадает под статью «Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

В мае 2016-го на ресурсе были опубликованы списки сотрудников СМИ, аккредитованных для освещения событий в самопровозглашенных республиках Донбасса. В открытом доступе оказались номера телефонов и адреса электронной почты тысяч украинских и зарубежных журналистов. Позднее сайт публиковал также личные данные артистов, которые якобы представляют угрозу Киеву, и даже строителей Крымского моста.