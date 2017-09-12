Власти Подмосковья подсчитали число привитых от гриппа граждан

Свыше 351 тысячи человек, проживающих на территории Подмосковья, прошли процедуру вакцинации от гриппа и ОРВИ. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 12 сентября.

Первый заместитель председателя правительства Мособласти Ольга Забралова уточнила, что прививку сделали уже 37 тысяч детей. Прививочная кампания продлится до 1 декабря. Всего плановый показатель вакцинации населения составляет 2,9 миллиона человек, говорится в сообщении.

О старте прививочной кампании в Московской области сообщалось 11 августа. До конца года планируется сделать вакцинацию против гриппа почти трем миллионам человек.

В 2016 году в Подмосковье против гриппа были привиты более 2,6 миллиона человек.

В начале февраля в Совфеде предложили давать к основному отпуску три дополнительных дня россиянам, привившимся от гриппа.

