Иракский суд приговорил к смертной казни россиянина

Центральный уголовный суд Багдада приговорил к смертной казни через повешение гражданина России, обвиняемого в принадлежности к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление суда, оказавшееся в распоряжении агентства.

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В документе говорится, что россиянин (его имя не называется) был задержан силами безопасности в ходе операции по освобождению Мосула после того, как израсходовал все свои боеприпасы.

Сам обвиняемый, как сообщили в суде, признался в совершении ряда терактов в отношении иракских сил безопасности.

В посольство России в Ираке пока не поступала информация о приговоренном к смертной казни россиянине. Об этом агентству рассказал пресс-атташе дипмиссии Дмитрий Петин.