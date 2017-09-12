Суд отказался банкротить Wildberries

Арбитражный суд Московской области отклонил иск о банкротстве компании «Вайлдберриз» — владельца интернет-магазина Wildberries, передает во вторник, 12 сентября, РИА Новости.

Заявление оптового поставщика обуви и одежды «Прайм», требовавшего введения против онлайн-ретейлера процедуры наблюдения, признано необоснованным.

Представитель Wildberries на заседании сообщил, что задолженность перед заявителем в размере пяти миллионов рублей была погашена в течение семи дней после вступления решения суда о взыскании этой суммы. Он также сообщил суду, что прибыль интернет-магазина составила в 2016 году 318 миллионов рублей.

Заявление о банкротстве «Вайлдберриз» поступило в суд 28 июня.

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Wildberries — интернет-магазин одежды и обуви. Основан в 2004 году Татьяной Бакальчук, входящей в пятерку богатейших женщин России по версии Forbes с состоянием более 400 миллионов долларов. По расчетам «Infoline-Аналитика», на которые ссылался «Коммерсантъ», выручка ретейлера за первое полугодие 2016 года от продаж в интернете составила 17,2 миллиарда рублей.