Бизнес
 

Суд отказался банкротить Wildberries

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Арбитражный суд Московской области отклонил иск о банкротстве компании «Вайлдберриз» — владельца интернет-магазина Wildberries, передает во вторник, 12 сентября, РИА Новости.

Заявление оптового поставщика обуви и одежды «Прайм», требовавшего введения против онлайн-ретейлера процедуры наблюдения, признано необоснованным.

Представитель Wildberries на заседании сообщил, что задолженность перед заявителем в размере пяти миллионов рублей была погашена в течение семи дней после вступления решения суда о взыскании этой суммы. Он также сообщил суду, что прибыль интернет-магазина составила в 2016 году 318 миллионов рублей.

Заявление о банкротстве «Вайлдберриз» поступило в суд 28 июня.

Wildberries — интернет-магазин одежды и обуви. Основан в 2004 году Татьяной Бакальчук, входящей в пятерку богатейших женщин России по версии Forbes с состоянием более 400 миллионов долларов. По расчетам «Infoline-Аналитика», на которые ссылался «Коммерсантъ», выручка ретейлера за первое полугодие 2016 года от продаж в интернете составила 17,2 миллиарда рублей.

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BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 12: A bartender at Hops & Barley brewpub pours a pint of beer on November 12, 2013 in Berlin, Germany. In a country known for centuries for its beer, several microbreweries have opened within the past year that are not only bending traditional rules on the types of ingredients used, opting for American-style hops such as Amarillo and Cascade instead of German ones, but also moving beyond the official legal doctrine, known as the Reinheitsgebot, or 'German Beer Purity Law,' which stated that water, barley and hops were the only ingredients allowed in the production of the beverage. While the law has since been expanded, it continues to be referenced on beer bottles for marketing purposes.«Хочется подмешивать души»
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