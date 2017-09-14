В Минобороны назвали сроки восстановления отношений с НАТО

Министерство обороны России полагает, что сотрудничество в Совете Россия — НАТО возобновится в 2018-2019 годах. Об этом в интервью Deutsche Welle рассказал заместитель главы ведомства Александр Фомин.

«Я уверен, что мы восстановим наши отношения с НАТО и вернемся к замечательной форме сотрудничества: Совет Россия — НАТО. Думаю, что это произойдет в следующем году или, в крайнем случае, в ближайшие два года», — отметил Фомин.

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Свою уверенность Фомин объяснил тем, что и Россия, и НАТО «знают цену мира». «И мы видим, как хрупок может быть мир, в том числе, и в Европе», — подчеркнул Фомин.

Совет Россия — НАТО — главная структура и форум для развития сотрудничества и координации военно-политических действий между Москвой и и государствами-членами альянса. В 2014 году после вхождения Крыма в состав России, а также обвинений во вмешательстве Москвы в конфликт на Украине работа совета была заморожена на неопределенное время. В 2016 году были возобновлены контакты на уровне послов.