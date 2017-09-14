СК заподозрил на крупнейшей свиноферме Оренбуржья хищение 50 миллионов рублей

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту хищения из бюджета 50 миллионов рублей, выделенных крупнейшему агропромышленному комплексу Оренбургской области «Вишневский». Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 14 сентября.

Расследование ведется по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По версии следствия, в 2015-2016 годах представители сельхозпредприятия похитили денежные средства, выделенные из федерального и регионального бюджетов в качестве субсидий, путем завышения стоимости выполненных работ по развитию хозяйства.

В результате обысков были изъяты документация и электронные носители информации, необходимые для производства судебных экспертиз. «При проведении следственных действий указанных мероприятий принимались меры к недопущению нарушения производственных процессов. Сотрудникам компании была предоставлена возможность копирования документов и информации. Какие-либо электронные устройства, задействованные в технологическом процессе, не изымались», — отметили в СК.

«В настоящее время по уголовному делу производятся необходимые следственные мероприятия, по результатам которых будет дана юридическая оценка действиям представителей организации, а также лиц, ответственных за выделение субсидий», — указано в пресс-релизе ведомства.

11 сентября около 100 человек вышли на проезжую часть трассы Оренбург — Соль-Илецк с требованиями обратить внимание на ситуацию внутри предприятия и защитить их рабочие места. Люди выкрикивали лозунги и держали в руках плакаты «Не губите местное производство», «Руки прочь от "Вишневского"», «Защитите от захвата», писало региональное информационное агентство «Оренбуржье» (RIA56.ru). На трассу сотрудники агрокомплекса также выставили технику и вывели свиней.

По данным издания, стихийный митинг стал ответом на действия следственных органов, которые в течение недели работают с документацией предприятия.

По словам генерального директора «Вишневского» Виктора Железнова, предприятию не дают работать, в компании проводят обыски и угрожают сотрудникам.

«Это может быть связано с получением предприятием субсидий от правительства Оренбургской области. Мы их получили по факту строительства фермы на базе комплекса "Тимашевский". Наше предприятие работает более 11 лет, у нас прозрачный документооборот. С чем связана такая "травля на местах", объяснить не можем», — прокомментировал он ситуацию.