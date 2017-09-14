Адвокат Новиков с битой набросился на активиста из-за фото Немцова

Адвокат Илья Новиков и муниципальный депутат Сергей Марков подрались с активистом движения SERB Игорем Бекетовым, более известным как Гоша Тарасевич. Видео из соцсетей публикует в четверг, 14 сентября, телеканал РЕН ТВ.

В ролике активист находится на Малой Ордынке рядом с домом, где жил оппозиционер Борис Немцов. Он объясняет, что на фасаде соседнего здания незаконно организовали мемориал убитому политику. Ранее члены SERB его демонтировали, однако сейчас там вновь появилась фотография. Затем Тарасевич заявляет, что надпись на снимке — это лозунг украинских националистов, и срывает изображение со стены.

Сразу после этого в кадре появляется Новиков с бейсбольной битой. Завязывается потасовка, в которой принял участие и находившийся рядом Марков. По данным RTVI, после Новиков и Тарасевич были доставлены в ОВД «Замоскворечье».

Адвокат рассказал о произошедшем на своей странице в Facebook. По его словам, он приехал поговорить с Марковым. На месте он увидел, как активист срывает фото со стены.

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«Помня о том, кто такой Тарасевич, я для острастки взял из машины бейсбольную биту, подошел к Тарасевичу и велел ему отдать мне фото. Он скомкал фотографию, оттолкнул меня, и стал вырывать у меня биту. (...) Вся стычка продолжалась меньше минуты», — написал Новиков. Он пожалел, что не смог остаться в стороне от конфликта.

Активисты SERB сняли памятную доску в честь Немцова, а затем отнесли ее в полицию 12 сентября. Знак на фасаде дома №9 в Климентовском переулке открыли 7 сентября. Он был создан и повешен по решению собственников дома.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. На месте, где он погиб, почти сразу появился стихийный мемориал, который до настоящего времени защищают волонтеры.