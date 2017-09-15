Gucci Mane покрыл кроссовки чешуей и мороженым

Компания Reebok выпустила кроссовки совместно с американским рэпером Gucci Mane. Коллоборацией артист похвастался в своем Instagram-аккаунте.

Белые «ледяные» Guwop DMX Run 10 выполнены с кожаными вставками в виде чешуи и серебряными нашивками в форме мороженого с надписью «бррр» (brrr). Сзади левого кроссовка написана также цифра 10, а сзади правого — 17, что означает дату выхода обуви, которая будет доступна для покупки 17 октября нынешнего года.

The #ReebokGuwops brrrr A post shared by Gucci Mane (@laflare1017) on Sep 14, 2017 at 1:40pm PDT

10/17 #GuwopReeboks A post shared by Gucci Mane (@laflare1017) on Sep 14, 2017 at 1:43pm PDT

По информации издания HighSnobiety, именно 17 октября несколько лет назад состоялась свадьба рэпера, а также в 2012 году в этот же день вышел один из его самых популярных микстейпов. Кроме того, 1017 Brick Squad Records является названием лейбла артиста.

Настоящее имя Gucci Mane — Рэдрик Дэвис. Известность к американскому рэперу пришла в 2005 году с выпуском альбома Trap House.