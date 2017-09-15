Gucci Mane покрыл кроссовки чешуей и мороженым

Компания Reebok выпустила кроссовки совместно с американским рэпером Gucci Mane. Коллоборацией артист похвастался в своем Instagram-аккаунте.
Белые «ледяные» Guwop DMX Run 10 выполнены с кожаными вставками в виде чешуи и серебряными нашивками в форме мороженого с надписью «бррр» (brrr). Сзади левого кроссовка написана также цифра 10, а сзади правого — 17, что означает дату выхода обуви, которая будет доступна для покупки 17 октября нынешнего года.
По информации издания HighSnobiety, именно 17 октября несколько лет назад состоялась свадьба рэпера, а также в 2012 году в этот же день вышел один из его самых популярных микстейпов. Кроме того, 1017 Brick Squad Records является названием лейбла артиста.
Настоящее имя Gucci Mane — Рэдрик Дэвис. Известность к американскому рэперу пришла в 2005 году с выпуском альбома Trap House.