Врачи уточнили число пострадавших при взрыве в лондонском метро

Врачи скорой помощи рассказали о 18 пострадавших в результате взрыва бомбы в лондонском метро. Об этом сообщает в пятницу, 15 сентября, Associated Press.

По словам медиков, все раненые доставлены в больницы, их жизни ничто не угрожает, полученные травмы несерьезные.

15 сентября в час пик на станции метро Parsons Green, расположенной на западе британской столицы, произошел взрыв. Очевидцы рассказали, что бомба сдетонировала в ведре, оставленном в пакете в вагоне поезда.

Британские власти заявили, что рассматривают произошедшее как теракт.

Через некоторое время СМИ сообщили об обнаружении второй бомбы на станции лондонского метро.