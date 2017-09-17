В сети высмеяли выступление Гнойного на канале «Культура»

Пользователи интернета высмеяли в соцсетях выступление рэпера Гнойного (Вячеслав Карелин или Машнов) в программе «Агора» на телеканале «Культура». Видеозапись эфира была опубликована на YouTube-канале «Россия 24».

Для обсуждения рэп-баттлов ведущий Михаил Швыдкой пригласил в студию поэта Дмитрия Воденникова, музыкального журналиста Александра Кушнира, литературоведа Игоря Волгина и депутата Сергея Шаргунова, а также рэпера Хана Замая.

Многие пользователи соцсетей удивились появлению рэперов на телеканале.

Другие поиронизировали о том, насколько образ Гнойного соответствует концепции «Культуры», а также обратили внимание, что исполнитель держится скромно, что ему не свойственно.

Некоторые поддержали инициативу телеканала, заметив, что «Культуре» необходимо обсуждать актуальные темы, другие высказались скептически или откровенно против.