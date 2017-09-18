Президент Армении поручил резко увеличить численность населения страны

Президент Армении Серж Саргсян заявил, что население страны к 2040 году должно составлять не менее 4 миллионов человек. Об этом в понедельник, 18 сентября, он сказал на открытии шестого форума «Армения-Диаспора» в Ереване, передает портал Tert.am.

«Мы объявили, что наша цель, чтобы Армения в 2040 году имела как минимум 4 миллиона жителей», — сказал Саргсян.

Он добавил, что страна не сможет достичь нужных показателей только с помощью увеличения рождаемости и продолжительности жизни. «Целеустремленность предполагает достижение в течение предстоящих 25 лет серьезных показателей иммиграции в Армению», — подчеркнул глава государства.

Численность населения Армении на 31 июля 2017 года составила 2 миллиона 979 тысяч человек. В последние годы этот показатель почти неуклонно снижался, в 1991 году в республике проживали 3 миллиона 574 тысячи человек. При этом армянская диаспора значительно превосходит численность населения страны, по разным оценкам, за рубежом проживает 7-8 миллионов армян.